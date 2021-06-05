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13-річна дівчинка загинула, зірвавшись із стіни напівзруйнованого будинку в Лисичанську. ФОТО

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У Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка померла в результаті падіння зі зруйнованої стіни покинутого будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Луганській області.

Наразі встановлено, що 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі на  вул. Глінки м. Лисичанська. Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти зруйнованою стіною, але не втрималась і впала. Від  тілесних ушкоджень дитина померла на місці. 

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") тривають слідчі дії.

У поліції закликають батьків і всіх дорослих попереджати дітей про небезпеку, які можуть спіткати їх в недобудовах, зруйнованих спорудах і промислових зонах.

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13-річна дівчинка загинула, зірвавшись із стіни напівзруйнованого будинку в Лисичанську 01
13-річна дівчинка загинула, зірвавшись із стіни напівзруйнованого будинку в Лисичанську 02
13-річна дівчинка загинула, зірвавшись із стіни напівзруйнованого будинку в Лисичанську 03

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Топ коментарі

  • Павел Добрыня
    А не помог ли ей в этом её товарищ 16-и летний, вот в чём вопрос???
  • Вячеслав Шатров
    взрослые - это выжившие дети
  • Ирина Филь
    ужас. Соболезнования родителям.
    и да - детей тянет в такие "таинственные" места в поисках экстрима, мы тоже в свои годы лазили на полуразрушенную водокачку и не только, повезло, что тогда никто не пострадал.
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