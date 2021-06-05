Ветеран ССО Артем Кузьміч (Грот), що втратив ногу на війні з РФ, переміг у всеукраїнському турнірі з джиу-джитсу. ФОТОрепортаж

У всеукраїнському турнірі з джиу-джитсу перемогу здобув ветеран Сил Спеціальних Операцій ЗСУ Артем Кузьмич (Грот).

Про це волонтер і громадський діяч Оксана Корчинська повідомила на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті Артем з 2014 року, йому 25 років, сам з Білорусії , 2 роки тому зазнав важкого поранення, ампутація ноги, проходив реабілітацію в нашому Центрі Ірпінський військовий госпіталь, протезувався. Повернувся в ССО, був одним з кращих інструкторів з підготовки військових спецпризначенців. 8 місяців тому вперше встав на татам. Нещодавно переміг в Київському турнірі зараз всеукраїнському, серед всіх бійців своєї категорії, на змаганнях він єдиний боєць з ампутацією.

"Грот" мріє в Київі організувати спортивний зал для своїх побратимів ветеранів з ампутаціями та пораненнями спини, ветеранів, які в візочках та тих , хто лишився зору. Шукаємо зал та меценатів, які допоможуть втілити благородну мрію видатного ветерана.

Можете писати Артему https://www.facebook.com/profile.php?id=100009474905582





















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