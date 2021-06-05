Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На території Міжнародного виставкового центру в Києві триває масова вакцинація проти коронавірусу. 5 червня люди приїжджали задовго до відкриття, в тому числі з Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

На відміну від 29-30 травня, коли людей за запрошенням прийшло дуже мало й вакцинували всіх, хто записався в чергу в додатку "Дія", цього разу в Київській міській держадміністрації сформували дві окремі черги.

Як розповіла нам директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, у пункті вакцинації працюють 24 бригади, на кожну з яких виділили 100 вакцин. Таким чином за 5 червня всього планують вакцинувати 2 400 людей.

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На запитання, чому пункт працює лише у вихідні дні, вона пояснила, що у всьому Києві й так працюють центри вакцинації, де можна вакцинуватися в порядку черг і груп ризику. А втім, не виключено, що вакцинування в МВЦ розширять, бо приміщення дозволяє вмістити 42 бригади.

Також, за словами Гінзбург, є проблема, що на вакцинацію в Київ приїжджають люди з області, чим створюють додаткове навантаження на пункт тестування, оскільки він призначений саме для киян.

За даними УНІАН, чергу люди займали з 5-6 ранку. Деякі кияни принесли з собою розкладні стільці.

Зазначається, що план влади утворити дві черги не вдався - всіх відправляли в одну чергу, "через що деякі люди, які отримали запрошення, просто йшли додому".

Черга почала сильно збільшуватися з 9 ранку.







У Департаменті охорони здоров'я КМДА повідомили кореспонденту УНІАН, що "плани з недопущення ситуації скупчення людей будуть обговорюватися на наступному тижні".

Київський Центр вакцинації 5 і 6 червня відкритий з 10:00 до 17:30. Щеплення роблять китайської вакциною СoronaVac (SinoVac).

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Крім Києва, центри масової вакцинації працюють в ще дев'яти містах. У Львові - на базі стадіону "Арена Львів", в Одесі - в ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center і ЗОШ "Кримська".

Також центри масової вакцинації працюють в:

Тернополі - на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;

Полтаві - на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Кременчуці Полтавської області - на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант";

Лубнах Полтавської області - на базі кінотеатру "Київська Русь";

Миргороді Полтавської області - на базі будинку культури Миргородської міської ради;

Горішня Плавнях Полтавської області - на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат";

Рівному - на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.