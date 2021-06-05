Луганщину розміновуватимуть удвічі більше груп піротехніків. ФОТОрепортаж

Ще 8 груп мінерів розгорнуто в цьому році в Луганській області. Додатково до шести, які працювали раніше.

Як повідомляє в фейсбуці "Данська Рада у справах біженців - Данська Група з розмінування" (DRC-DDG), це стане можливим завдяки підтримці урядів США і Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Тим часом, очищати від мін і вибухонебезпечних пережитків війни територію в Луганській області продовжують піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Перед початком робіт вони пройшли тренінг від DRC-DDG.

Як зазначається, поблизу лінії зіткнення така робота ще більше ускладнюється через можливі обстріли.

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За даними DRC-DDG, з липня 2014 року на сході України піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили понад 222 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за даними СММ ОБСЄ, міни, боєприпаси (НРБ) що не розірвалися, та інші вибухонебезпечні предмети стали основною причиною смертей і поранень мирних жителів в охоплених збройним конфліктом районах Донбасу.





