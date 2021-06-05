Силовики на Харківщині тренувалися запобігати спробам диверсії, - МВС. ФОТОрепортаж

У навчальному центрі Національної академії Національної гвардії України на Харківщині відбулися спільні навчання гвардійців, поліції і рятувальників. У них задіяли близько 500 представників підрозділів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

Навчання на Харківщині відбулися під керівництвом Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, командувача Національної гвардії України генерал-полковника Миколи Балана та голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна.

"Сценарій навчань заснований на реальних подіях. Ми показали, що усі підрозділи вміють працювати разом у складних умовах. Наша готовність повинна бути повною, як під час надзвичайних ситуацій, так і гібридної війни та виникненні військової складової. Ми будемо відповідати агресору і загрозам, які у нас є, нашою готовністю", – підкреслив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Крім того, очільник МВС України зазначив, що Національна гвардія України, Національна поліція України та Державна служба з надзвичайних ситуацій України стали значно сильнішими, потужнішими, технічно оснащеними порівняно з минулими роками:

"Ми говоримо зараз, що паралельно з технічним удосконаленням, дуже важливо створити взаємодію сил. За рахунок цього ми будемо тримати впевнену позицію. Ми зараз перебуваємо на відстані 25 км від кордону Росії, і ми на нашій землі готові до усього. Прикордонна служба має високий рівень підготовки, і у разі загострення на допомогу відразу прийде Національна гвардія України і всі інші військові формування. Це говорить про те, що український народ вірить в нашу армію і захист".

Під час навчань військовослужбовці НГУ та представники поліції відпрацювали затримання злочинців, які намагалися провезти через блок-пост зброю та вибухівку.

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Крім того, за легендою навчань диверсійно-розвідувальної група здійснює напад на блок-пост. Командир блок-посту організовує кругову оборону із зосередженням основних зусиль зі сторони нападу диверсантів, а також викликає підкріплення. А саме групу швидкого реагування зі складу окремого загону спеціального призначення "АЗОВ". Відчувши на собі потужний тиск вогневих засобів, у противника не залишилось жодного шансу на успішне виконання диверсійного завдання.

"Подавлені силами нацгвардійців диверсанти здійснили відхід, під час якого намагалися створити максимальні незручності українським захисникам. Вони здійснили підпал, внаслідок якого виникла лісова пожежа, яка поширилась на площу біля 5 гектарів.

Спільними зусиллями вогнеборців із залученням авіації ДСНС надзвичайна подія була ліквідована", - зазначається в повідомленні.

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Під час навчань рятувальники також відпрацювали можливий сценарій ліквідації аварії з витоком хімічної небезпечної речовини із залученням броньованої розвідувально-дозорної машини, піротехнічних розрахунків, спеціальної машини радіаційної та хімічної розвідки і спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів.

Здійснивши диверсію на аміакопроводі противник намагався втекти від переслідування групи швидкого реагування спецпідрозділу "АЗОВ", але був знищений.

"Головна мета навчань – взаємодія та координованість, злагодженість підрозділів у надзвичайних ситуаціях. На навчаннях задіяна велика кількість підрозділів і для нас принципово важливе завдання - порозуміння кожного командира, який повинен координувати з іншими підрозділами", – зауважив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.









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Крім того, під час навчань продемонстрували спеціальну техніку територіальних підрозділів НГУ, НПУ та ДСНС, сучасні зразки озброєння, які використовуються у Національній гвардії. Велику увагу звернули на відпрацювання дій щодо ремонту автомобільної, бронетанкової техніки та озброєння, організації пункту господарчого забезпечення для приготування їжі та харчування особового складу в польових умовах.

"Бійці Національної гвардії України вмотивовані, вміють працювати як у групах у складі підрозділів, так і в цілому у взаємодії з органами центральної та виконавчої влади", – підсумував участь НГУ у навчаннях командувач генерал-полковник Микола Балан.