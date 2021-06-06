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"Я його виховував - я його і вб'ю!" - п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув. ФОТО

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У Солом'янському районі Києва п'яний чоловік викинув собаку з вікна своєї квартири - тварина загинула від травм.

Про це Аліна Нестерова, яка стала свідком інциденту, повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку це був просто п'яний гамір, а пізніше всі почули скавучання безневинної  жертви злочину. Близько першої години ночі було чути крики і шум за адресою: м. Київ, вул. Генерала Геннадія Воробйова, 13-В. П'яна компанія сперечалася між собою. Поки орієнтовно з четвертого поверху не випав собака. Господар, який був п'яним і вважав за можливе приймати рішення стосовно цього невинного життя, відмовлявся віддавати нам тварину, відмовлявся надавати їй допомогу. Кричав: "Це мій пес, я його виховував - я його і вб'ю!" - написала дівчина.

За її словами, щоб забрати тварину, довелося викликати поліцію.

"І поки уповноважені справлялися з п'яним чоловіком, ми повезли собаку в клініку. Але не встигли. Тварина померла дорогою туди. Ми не встигли врятувати її і надати допомогу. Але ми хочемо, щоб винний отримав покарання! Закликаємо всю спільноту, всіх, хто читає цей пост, всіх, кого це хвилює: поширюйте цю історію. Не дозволимо вбивці уникнути покарання", - зазначила Нестерова.

Я його виховував - я його і вбю! - пяний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув 01
Я його виховував - я його і вбю! - пяний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув 02

За її словами, наразі поліція "не проводить жодного розслідування і досі не розподілила справу на дільничного".

"На мої дзвінки щодо розподілу відповідають: "Зателефонуйте в понеділок". Так не має бути. Допоможіть нам домогтися справедливості. Поліція мусить негайно затримати злочинця і вжити щодо нього заходів. Але замість цього вони просто його відпустили", - наголошує дівчина.

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Топ коментарі

  • Павел Груздь
    Мразь паскудная, его самого следует выбросить с крыши этой многоэтажки, выживет- пускай живет
  • Ziu Zou
    Жахіття. бідна тваринка
  • Yevhen Tarnavskyi
    В этой стране законы для людей не работают, чего уж ждать, что они заработают для животных.
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