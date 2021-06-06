Через негоду в Дніпрі підтопило 109 приватних домоволодінь, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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У Дніпрі 6 червня через негоду залишаються підтопленими 45 приватних житлових будинків та 70 подвір'їв.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС.
Зокрема, повідомляється, що упродовж 2-3 червня в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста унаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) і значної засміченості русла р. Гнилокіш до 35 см піднявся рівень води.
Це призвело до часткових підтоплень 109 приватних житлових будинків і 200 домогосподарств.
"Станом на 7:00 6 червня залишаються підтопленими 45 приватних житлових будинків та 70 подвір'їв, підрозділами ДСНС упродовж доби 4 червня відкачано 36 тис. 915 куб. м води (від початку робіт - 104 тис. 479 куб. м води)", - йдеться в повідомленні.