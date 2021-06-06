"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
"Головним атрибутом форми стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніше для всіх нас - обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну", - зазначив Павелко.
"Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони змагатимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі.
Логотип УАФ на формі розташований у центрі, а зліва на грудях - ігровий номер. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!". А на внутрішній стороні - "Героям слава!"
Форму буде представлено в трьох кольорах: жовтому, синьому та білому.