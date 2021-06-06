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"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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11 червня стартує чемпіонат із футболу Євро-2020. Збірна України показала, в якій формі гратиме.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Головним атрибутом форми стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніше для всіх нас - обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну", - зазначив Павелко.

"Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони змагатимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі.

Логотип УАФ на формі розташований у центрі, а зліва на грудях - ігровий номер. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!".  А на внутрішній стороні - "Героям слава!"

Форму буде представлено ​​в трьох кольорах: жовтому, синьому та білому.

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Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 01
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 02
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 03
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 04
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 05
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 06
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 07
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 08
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 09
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 10

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Топ коментарі

  • Oleg Razin
    На Востоке у кого-то, что-то громко рвануло!!! "Слава Украине!": Представлена форма сборной на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 8985
  • Garry Grant
    Тут надо уточнять. А то ещё с Китаем перепутаем. Вообще-то засрашка это даже не территория. Это провал во времени,пространстве и здравом смысле.)
  • Eugene Boyko 019c1bb1
    Хлопці, форма гарна. У такому одягу треба обов'язково вигравати!
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