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Нове приймальне відділення із сучасною медтехнікою відкрили в Тячівській райлікарні на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж

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У Тячівській районній лікарні на Закарпатті відкрили нове приймальне відділення. Після реконструкції у відділення закупили нову техніку, завдяки якій лікарі зможуть надавати швидку й ефективну медичну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Закарпатська ОДА.

"Це черговий масштабний проєкт розбудови медичної інфраструктури Закарпаття, реалізований у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", - зазначив глава ОДА Анатолій Полосков.

Всього на ремонт з переплануванням корпусу витратили 13,7 млн ​​грн, а 25 млн грн - на техніку.

Завдяки реконструкції в ході президентської програми "Велике будівництво" в приймальному відділенні є цифровий рентгенівський апарат, комп'ютерно-томографічна 64-зрізова система Revolution EVO, апарат ультразвукової діагностики.

Також лікарня витратила понад 1,7 млн ​​гривень на закупівлю нових дефібриляторів, функціональних ліжок, моніторів пацієнта, центральних станцій моніторингу, аналізаторів крові і сечі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оновлене приймальне відділення відкрили в одній з районних лікарень Житомирщини, - ОДА

Тепер при прийомі пацієнта це дасть змогу робити діагностику і призначати лікування, а в разі потреби - готувати до операцій, рятуючи життя.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цьогоріч за програмою Володимира Зеленського відкриють 177 оновлених приймальних відділень.

Нове приймальне відділення із сучасною медтехнікою відкрили в Тячівській райлікарні на Закарпатті, - ОДА 01
Нове приймальне відділення із сучасною медтехнікою відкрили в Тячівській райлікарні на Закарпатті, - ОДА 02
Нове приймальне відділення із сучасною медтехнікою відкрили в Тячівській райлікарні на Закарпатті, - ОДА 03

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