Нове приймальне відділення із сучасною медтехнікою відкрили в Тячівській райлікарні на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Закарпатська ОДА.
"Це черговий масштабний проєкт розбудови медичної інфраструктури Закарпаття, реалізований у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", - зазначив глава ОДА Анатолій Полосков.
Всього на ремонт з переплануванням корпусу витратили 13,7 млн грн, а 25 млн грн - на техніку.
Завдяки реконструкції в ході президентської програми "Велике будівництво" в приймальному відділенні є цифровий рентгенівський апарат, комп'ютерно-томографічна 64-зрізова система Revolution EVO, апарат ультразвукової діагностики.
Також лікарня витратила понад 1,7 млн гривень на закупівлю нових дефібриляторів, функціональних ліжок, моніторів пацієнта, центральних станцій моніторингу, аналізаторів крові і сечі.
Тепер при прийомі пацієнта це дасть змогу робити діагностику і призначати лікування, а в разі потреби - готувати до операцій, рятуючи життя.
Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цьогоріч за програмою Володимира Зеленського відкриють 177 оновлених приймальних відділень.