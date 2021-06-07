68-річний чоловік проник у столичну квартиру на 9 поверсі й утримував у заручниках жінку, його затримали спецпризначенці, - Нацполіція. ФОТО

Спецпризначенці КОРДу затримали чоловіка, який проник в одну зі столичних квартир і, погрожуючи ножем, утримував у заручниках жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора близько 23.00 в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лисківській, в Деснянському районі, в квартиру на дев'ятому поверсі через вікно проник чоловік і тримає в заручниках її власницю. На вказану адресу терміново прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи територіального і Головного управлінь поліції, а також спецпризначенці КОРДу.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік розбив вікно у квартирі та проник усередину. Виявивши у помешканні жінку, схопив зі столу ніж та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

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Прибувши за адресою, бійці КОРДу провели перемовини зі зловмисником, у результаті чого він відчинив двері та відпустив жінку. З потерпілою працювали психологи та оглянули медики, а 68-річного киянина правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.



