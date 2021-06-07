Схрон угруповання російського терориста Гіркіна виявили в Донецькій області, - СБУ. ФОТО
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Російські найманці облаштували схованку зі зброєю. За даними СБУ, арсенал зброї сховали для найманців терориста Гіркіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За інформацію спецслужби, у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України. Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
- 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;
- 11 реактивних протитанкових гранат РПГ;
- понад 4 тис. патронів калібру 5,45.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до облаштування сховища, та незаконного обігу зброї.