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Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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7 червня о 09:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання прогулянкового катера в місті Білгород-Дністровський, в районі міського причалу Дністровського лиману.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, прибувши, рятувальники встановили загоряння плавзасобу.

Відео Думская.НЕТ

О 10:08 пожежу було локалізовано, а о 10:24 ліквідовано на площі 100 м2.

Повідомляється, що власник катера намагався загасити пожежу підручними засобами, через що дістав опіки, після огляду працівниками медичної служби від госпіталізації відмовився.

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Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік 01
Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік 02
Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік 03
Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік 04

От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

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Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.

Топ коментарі

  • Влад Olsen
    Это не катер а насмешка над всем судостроением,туда ему и дорога!
  • Vlad shtm
    Добре, що згорів, а то б ще злюдми перевернувся, чи сплив тих людей. Стидобна лоханка, гарний приклад жлобства та рівня нашого "курортного сервісу". Просто дожовується все що колись потягнули в карман.
  • devid tua c26893cd
    вовка шашлык жарил..
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