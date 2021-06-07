Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7 червня о 09:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання прогулянкового катера в місті Білгород-Дністровський, в районі міського причалу Дністровського лиману.