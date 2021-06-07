Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки. ДОКУМЕНТ

Печерський районний суд Києва заарештував майно, яким володіють житель Дніпра Сергій Олійник (вор у законі на прізвисько Умка) і його близькі родичі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Главком" із посиланням на постанову від 24 травня.

Під арештом із забороною відчуження і розпорядження опинилися:

квартира підозрюваного площею 54,2 кв. м у Дніпрі;

майно брата Умки (паркувальне місце площею 16 кв. м, квартира площею 107,4 кв. м, будівлі і споруди площею 752,4 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser 200);

нерухомість та автомобілі синів підозрюваного (навіс, що розташований у будинку квартирного типу площею 18,3 кв. м, два паркувальних місця загальною площею 31 кв. м, чотири квартири загальною площею 360 кв. м, частини двох земельних ділянок і спортивно-оздоровчого комплексу, нежитлове приміщення в будівлі торгівельно-комерційного призначення площею 339,1 кв. м, два автомобілі Audi Q3 і Land Rover Range Rover, нежитлове приміщення площею 94,1 кв. м,);

автомобіль Volkswagen Jetta, який володіє племінник Умки;

земельна ділянка і частину житлового будинку загальною площню 131,9 кв. м, якій належать тещі "вора в законі";

майно тестя Умки (земельна ділянка, житловий будинок площею 49,2 кв. м, паркувальне місце площею 12,8 кв. м, квартира площею 78,8 кв. м, автомобіль Toyota Camry);

майно племінниці підозрюваного (паркувальне місце площеюа 13,8 кв. м, дві квартири площами 86,1 кв. м і 106,8 кв. м, автомобіль Mazda 6);

майно дружини "вора в законі" (нежитлове приміщення площею 152,4 кв. м, земельна ділянка, житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами площею 453,1 кв. м, два автомобіля Lexus LX 450 і Land Rover Range Rover Velar);

майно батька Умки (паркувальне місце площа 16,2 кв. м, нежитлове приміщення площею 8,5 кв. м, домовлодіння площею 520 кв. м, автомобіль Skoda Kodiaq);

майно батька Умки (паркувальне місце площа 16,2 кв. м, нежитлове приміщення площею 8,5 кв. м, домовлодіння площею 520 кв. м, автомобіль Skoda Kodiaq); майно матері Умки (квартира площею 115,6 кв. м, паркувальне місце площею 16,2 кв. м і автомобіль Toyota Land Cruiser 200).

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За твердженням прокурора першого відділу Офісу генерального прокурора Сергія Харіна, який подав відповідні клопотання із накладення арешту, перелічене рухоме та нерухоме майно "вор у законі" "Умка" придбав за кошти, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень і оформив на близьких родичів.

У разі винесення судом обвинувального вироку це майно буде підпадати під спеціальну конфіскацію.

Як повідомлялося, 21 травня Печерський районний суд Києва заарештував вора в законі на прізвисько Умка терміном на 2 місяці без права внесення застави.