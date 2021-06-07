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Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Жінка заходила в аптеки і невеликі магазинчики і представлялася співробітницею енергетичної компанії. Вона говорила, що скоро буде подано напругу 40 тис. вольт, і тому потрібно скласти всі прикраси, ключі та мобільні телефони в пакет, інакше вони почорніють. Після цього жінка забирала пакет і йшла.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Перші повідомлення про діяльність аферистки почали надходити в середині травня. Продавці з усієї Київської області зверталися в поліцію з однією і тією ж розповіддю про те, як співробітниця енергетичної компанії забрала їхні цінні речі.

Шахрайку затримали на гарячому: вона саме прийшла в черговий магазинчик в Обухові.

"Сказала зібрати в сумку телефони, калькулятори, ключі. Ми це зробили", - розповіла продавець.

Шахрайкою виявилася 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. Під час особистого огляду поліцейські вилучили у зловмисниці мобільні телефони і золоті прикраси як речові докази", - сказано в повідомленні поліції.

Аферистку помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру в шахрайстві. Покарання за цією статтею - від штрафу 850 грн до трьох років позбавлення волі.

Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині 01
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині 02
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині 03
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині 04

Топ коментарі

  • Роман Петров 34ac3a86
    Неужели в магазинах работает столько неадекватных, что повелись на этот бред?
  • Valery Greff
    "Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют." - Лёгкий способ выявить избирателей потерпевшего вiслюка Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 7900
  • q4ma
    73%
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