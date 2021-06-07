Заступник воєнкома вимагав $1,5 тис. у призовника за відстрочку від військової служби на Тернопільщині, - ДБР. ФОТО

Заступник військового комісара одного з військкоматів Тернопільській області вимагав у призовника 1,5 тис. доларів США за відстрочку від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що за $1.5 тис. вобіцяв "оформити" відстрочку від військової служби.

Офіцера затримали після одержання коштів.

Здійснюються першочергові слідчі дії, затриманому планують повідомити про підозру за статтею "прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди посадовою особою, і перевищення службових повноважень" (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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