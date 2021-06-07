На Тернопільщині завершується ремонт ділянки траси Р-39 Броди-Тернопіль, - ОДА. ФОТОрепортаж

Ремонт ділянки дороги Р-39 Броди - Тернопіль наближається до завершення. Дорога пов'язує населені пункти Тернопільської та Львівської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА.

Так, торік в рамках президентської програми "Велике будівництво" відремонтували 11,6 км дороги від кордону з Львівською областю до селища Залізці. Цьогоріч продовжили далі, до села Хомівка.

Ремонт розпочали 1 квітня. Спочатку відфрезерували зношене покриття і зміцнили основу дороги методом холодної регенерації. Після цього поклали вирівнюючий 10-сантиметровий шар крупнозернистого асфальтобетону. Конструктив дорожнього покриття на відремонтованій ділянці має загальну товщину 37 см.

Зараз на ділянці укладають верхній шар покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону товщиною в 5 см. Після чого перейдуть до останнього етапу робіт: облаштування узбіч, нанесення дорожньої розмітки з холодного пластику та встановлення нових дорожніх знаків.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в цьому році за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг європейської якості і 150 мостів.

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