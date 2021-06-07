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Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ. ВIДЕО

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Співробітник СБУ спільно з київськими правоохоронцями припинили канал торгівлі зброєю, яке поставлялося із зони бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ СБУ в Києві та Київській області, канал торгівлі зброєю організували двоє чоловіків. Один із них працював охоронцем ТРЦ у столиці. Його затримали під час спроби продати за 1800 доларів два пістолети - ПМ і Наган, 70 патронів, вибухівку з запалами і детонуючим шнуром.

Під час обшуків житла й автомобілів було виявлено близько 100 набоїв різного калібру. Зокрема, осколкові боєприпаси до підствольних гранатометів.

Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ 01
Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ 02
Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ 03
Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ 04

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Револьвер, мягко говоря, "не весь". И в таком состоянии, что его стрёмно в руки брать, не то, что из него стрелять. Охраннику б на нём мушку спилить, прежде, чем такое предлагать людям...
  • Tema9
    А в ОПі агент Х..ла "Козир" працює, чому його не ловлять?
  • Вячеслав Галушка
    Наверно на олхе пытались продать)
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