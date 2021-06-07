Нацбанк випустив пам'ятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака. ФОТО
Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.
На аверсі монети розміщено портрет Сліпака, герб України і нотний рядок. На реверсі - соловей на стволі автомата.
Було викарбовано 35 тисяч таких монет. Номінал монети - 2 грн. Вартість монети на сайті НБУ - 49 грн.
Василь Сліпак (1974-2016 рр.) - український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний "Міф". Був також одним із лідерів української громади Франції, членом Об'єднання українців Франції.
Тричі бував на фронті. Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Воював у Пісках в районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.
Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне - на лінію зіткнення. У жовтні повернувся в Париж. У червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року, але 29 червня загинув у бою від кулі ворожого снайпера. У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.