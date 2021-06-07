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Нацбанк випустив пам'ятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака. ФОТО

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Національний банк України випустив пам'ятну монету із зображенням загиблого на Донбасі в 2016 році оперного співака, Героя України Василя Сліпака.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На аверсі монети розміщено портрет Сліпака, герб України і нотний рядок. На реверсі - соловей на стволі автомата.

Було викарбовано 35 тисяч таких монет. Номінал монети - 2 грн. Вартість монети на сайті НБУ - 49 грн.

Нацбанк випустив памятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака 01          Нацбанк випустив памятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака 02

Василь Сліпак (1974-2016 рр.) - український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний "Міф". Був також одним із лідерів української громади Франції, членом Об'єднання українців Франції.

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Тричі бував на фронті. Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Воював у Пісках в районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.

Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне - на лінію зіткнення. У жовтні повернувся в Париж. У червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року, але 29 червня загинув у бою від кулі ворожого снайпера. У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    ГЕРОЮ СЛАВА !!!Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 5060
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Очень сильная потеря. Для нации которой пока нет. А вот такие были.На таких нация и формируется. Василий Слипак. Построим когда нибудь свой военный корабль---имя уже есть. А монета номиналом в 2 гривны тут не к чему. На купюре тысячной надо было!
  • Tesoro Malu
    Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 2077
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