Нацбанк випустив пам'ятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака. ФОТО

Національний банк України випустив пам'ятну монету із зображенням загиблого на Донбасі в 2016 році оперного співака, Героя України Василя Сліпака.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На аверсі монети розміщено портрет Сліпака, герб України і нотний рядок. На реверсі - соловей на стволі автомата.

Було викарбовано 35 тисяч таких монет. Номінал монети - 2 грн. Вартість монети на сайті НБУ - 49 грн.

Василь Сліпак (1974-2016 рр.) - український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний "Міф". Був також одним із лідерів української громади Франції, членом Об'єднання українців Франції.

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Тричі бував на фронті. Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Воював у Пісках в районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.

Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне - на лінію зіткнення. У жовтні повернувся в Париж. У червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року, але 29 червня загинув у бою від кулі ворожого снайпера. У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.