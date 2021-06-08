Схрон снайпера "ДНР" зі зброєю і вибухівкою виявлено на Донеччині, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у "Батальйоні "Восток". Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗС України.
У межах документування протиправної діяльності бойовика за статтями 110, 258-3, 260 і 438 слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик.
Правоохоронці виявили закопану схованку із засобами ураження і вилучили:
- автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;
- 1 гранатометний постріл РПГ-18;
- 1 гранатометний постріл ВОГ 17 мм "Хаттабка";
- дві тротилові шашки загальною вагою 600 г;
- 5 димових шашок;
- 2 гранати РГД-5 із запалами до них,
- понад 2,5 тис. набоїв різного калібру,
- 23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм,
- 3 електродетонатори типу ЕДП-р.
"Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури", - йдеться в повідомленні.