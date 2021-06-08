Схрон снайпера "ДНР" зі зброєю і вибухівкою виявлено на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України в Донецькій області виявила прихований арсенал військових засобів ураження. Він належав снайперу незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у "Батальйоні "Восток". Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗС України.

У межах документування протиправної діяльності бойовика за статтями 110, 258-3, 260 і 438 слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик.

Правоохоронці виявили закопану схованку із засобами ураження і вилучили:

автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;

1 гранатометний постріл РПГ-18;

1 гранатометний постріл ВОГ 17 мм "Хаттабка";

дві тротилові шашки загальною вагою 600 г;

5 димових шашок;

2 гранати РГД-5 із запалами до них,

понад 2,5 тис. набоїв різного калібру,

23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм,

3 електродетонатори типу ЕДП-р.

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"Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури", - йдеться в повідомленні.