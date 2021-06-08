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Невідомий вночі розстріляв подружжя на Житомирщині, - поліція. ФОТОрепортаж

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Вночі 8 червня в одному із сіл на території Коростишівської громади Житомирського району невідомий стріляв у подружжя, унаслідок вогнепальних поранень чоловік загинув на місці, повідомляє поліція області.

"Близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення від жительки с. Грубського про стрілянину. Попередньо встановлено, що 8 червня, приблизно о 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там перебувало подружжя, яке відпочивало. Від травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, зазнала вогнепальних поранень та непритомною була доставлена до реанімаційного відділення лікарні", - повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час події в іншій кімнаті будинку також перебувала 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не зазнала.

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Поліцейські встановлюють причетних осіб та їхнє місцезперебування.

Кримінальне провадження розпочато за ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Невідомий вночі розстріляв подружжя на Житомирщині, - поліція 01
Невідомий вночі розстріляв подружжя на Житомирщині, - поліція 02
Невідомий вночі розстріляв подружжя на Житомирщині, - поліція 03
Невідомий вночі розстріляв подружжя на Житомирщині, - поліція 04

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Топ коментарі

  • Биг Арт Галерея
    А потом рассказывают что простым гражданам не нужно иметь оружие....
    Все преступники вооружены давно.
  • Stepan Sterh
    "Молдавия

    Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
    Закон о легализации оружия принят в 1994 году
    Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
    Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
    Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
  • Stepan Sterh
    Ты что, с ружьём будешь ходить везде, или думаешь, что преступники идиоты и станут нападать когда ты дома и стоишь с ружьём у окна.
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