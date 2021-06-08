Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Наголошується, що це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose за маршрутом Київ - Кривий Ріг. Від сьогодні почнуться регулярні рейси бортів авіакомпанії за цим маршрутом.
"Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки", – сказав Зеленський.
Раніше були відкриті регулярні авіарейси до Чернівців та Ужгорода.
"Це відбувається в межах розвитку аеропортів та авіасполучення для того, щоб людям з віддалених регіонів було зручно діставатися до Києва. Такого великого розвитку регіонального авіасполучення не було давно", – розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, в межах програми "Велике будівництво" відбувається розвиток регіональних аеропортів України.
Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Глава держави огляне об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми "Велике будівництво".
Крім того, у Дніпрі під головуванням Президента відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.