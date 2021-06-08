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Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Наголошується, що це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose за маршрутом Київ - Кривий Ріг. Від сьогодні почнуться регулярні рейси бортів авіакомпанії за цим маршрутом.

"Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки", – сказав Зеленський.

Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 01
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 02
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 03
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 04
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 05
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 06

Раніше були відкриті регулярні авіарейси до Чернівців та Ужгорода.

"Це відбувається в межах розвитку аеропортів та авіасполучення для того, щоб людям з віддалених регіонів було зручно діставатися до Києва. Такого великого розвитку регіонального авіасполучення не було давно", – розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, в межах програми "Велике будівництво" відбувається розвиток регіональних аеропортів України.

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Глава держави огляне об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми "Велике будівництво".

Крім того, у Дніпрі під головуванням Президента відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено регулярне авіасполучення між Києвом і Ужгородом, - аеропорт "Бориспіль"

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Літак то рейсовий, але це - перший рекламний політ. Тому Зєлєнскій ще й гроші за рекламу взяв. 😁Цікаво, скільки на тому рейсі було звичайних громадян? І чи були вони там взагалі?
  • Alex Firman
    Сцикло зелене прилетіло рейсовим літаком... Воно одне там гівно летіло чи тільки зі своїми гондонами ? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 8909
    Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 6838
  • Oleg Razin
    Рейсовым самолетом, но летел он и охрана? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 4552
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