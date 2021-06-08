Кримінальному "авторитету" із Закарпаття, внесеному до списку РНБО, повідомили про підозру, - Нацполіція. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.
"Відомо, що зловмисник – неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство та розбій. Має суттєві зв’язки з криміналітетом на Закарпатті та статус так званого "смотрящого" за одним із районів у регіоні. Користуючись цим, він вимагав у директора одного з місцевих підприємств "борг" для поповнення "общаку". При цьому тиснув психологічно, погрожуючи фізичною розправою", - підкреслюється в повідомленні.
У Нацполіції зазначили, що "за матеріалами оперативників управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомили кримінальному "авторитету" про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває".
Цей підозрюваний серед 111-ти кримінальних "авторитетів", включений до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.