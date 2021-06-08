У МВС попрощалися із заступником комполку "Азов" з питань тилу Олександром Павлюком (позивний Чак). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 червня, в Центрі культури МВС відбулася церемонія прощання із заступником командира окремого загону спеціального призначення "Азов" з питань тилу, старшим лейтенантом Олександром Павлюком з позивним Чак, який передчасно та несподівано пішов із життя. Йому було лише 58 років.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив свої співчуття і зазначив, що Олександр Павлюк був "блискучим організатором, дбайливим господарем, щирим патріотом. Завдяки йому азовці є одними з найбоєздатніших у Нацгвардії", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Дорогий друг, ми зібрались сьогодні тут, щоб провести тебе в інший світ. Я думаю, тобі там буде добре. Ця людина була з нами у найтяжчі часи. Вимогливий, строгий, але водночас Олександр Павлюк міг достукатись до будь-кого. Я не знаю, як "Азов" тепер зможе замінити Чака, але це треба зробити, щоб продовжити його справу. Слава герою і слава Україні", - сказав Арсен Аваков.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Олександр Павлюк (позивний Чак) вклав в "Азов" усе своє серце і всю свою душу. Це без перебільшення легендарна особистість, - командир полку Прокопенко. ВIДЕО

Заступник командувача НГУ Юрій Лебідь наголосив, що всі сім років служби щодня Олександр Павлюк показував, що йому небайдужа доля України і він готовий боронити свою державу.

"Спи спокійно. Україна буде вільною. Все, за що ти боровся, ми втілимо в життя", - сказав Юрій Лебідь.

Заступник голови НПУ Вадим Троян сказав, що Чак – був справжнім другом.

"Чак, брате, я твій голос буду чути завжди. Ти єдиний, кого я можу назвати частиною своєї душі. Пам’ятаємо тебе завжди. Слава нації, слава герою", - підкреслив Вадим Троян.

Як згадує командир батальйону "Азов" Денис Прокопенко: "Дуже багато трималось тільки на його особистості - на його вмінні будувати комунікацію з різними людьми та керівниками, розставляти пріорітети, на довірі та повазі до нього. Завдяки другу Чаку йшла велика волонтерська допомога, це він вивчав та приймав без всяких тендерів ефективні рішення щодо харчування, щодо забезпечення, щодо обладнання полігонів, баз, щодо озброєння. Він був успішним підприємцем до війни, але присвятив себе військовій службі".

"Вчора із заступником командира полку попрощалися у гарнізоні полку "Азов" в Урзуфі Донецької області.

Він родом з Рокитного Рівненської області, прийшов добровольцем на фронт у 2014 році. З січня 2015-го взяв у свої руки тил "Азову".

Саме Чак з нуля організував тилове забезпечення Добровольчого батальйону "Азов" на фронті, а його унікальні організаційні здібності дозволили створити висококласну військову базу підрозділу спеціального призначення НГУ "Азов". Сім років Чак опікувався тим, що дає бійцю сили бути ефективним у службі – забезпеченням життєдіяльність батальйону.

Учасник Революції Гідності, Олександр Павлюк вступив до війська у буреломному 2014 році, завдяки його роботі "Азов" став одним з найбільш боєздатних підрозділів Національної гвардії України.

За гідну службу, мужність професійні та ділові якості Олександр Павлюк нагороджений високими відзнаками, зокрема нагрудним знаком "За доблесну службу", грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком "За відзнаку в службі", вогнепальною зброєю та став кавалером ордена Данила Галицького.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким, побратимам і товаришам Чака!

Слава герою Олександру Павлюку, патріоту й воїну!" - йдеться в повідомленні.















Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передчасно пішов із життя заступник командира з питань тилу полку "Азов" 58-річний Олександр Павлюк, позивний Чак.