Помер ветеран ОУН-УПА і дивізії "Галичина" Орест Васкул. ФОТО

Сьогодні, 8 червня, помер ветеран дивізії "Галичина", учасник збройного підпілля ОУН Орест Васкул.

Про це повідомив Андрій Медведько, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні помер Орест Васкул. Боєць славної Дивізії Галичина, багаторічний в’язень радянських концтаборів. Міцний лицар, який все життя віддав за Україну і її волю. Царство Небесне! Велика справа не загине! Інформація про похорон буде згодом", - розповів він.

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28 травня 2021 року Оресту Васкулу виповнилося 93 роки.

Васкул Орест Петрович (нар. 28 травня 1928, с. Серафинці, Городенківський район) - голова Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язень, український політичний, громадський діяч. Учасник національно-визвольного руху, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. У 1943 році добровільно записався в дивізію "Галичина". Воював у лавах дивізії СС "Галичина", під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, засланий у Башкирську АРСР. Звідти втік, у 1947 році заарештований знову, засуджений до 25 років таборів, 5 років позбавлення прав. Більшу частину просидів у бараках посиленого режиму. Згідно з рішенням Президії Верховної Ради СРСР звільнений 25 червня 1956 року. З 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.





