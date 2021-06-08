Зеленський проінспектував реконструкцію спортивних об'єктів "Великого будівництва" в Кривому Розі. ФОТО

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі, яка здійснюється в межах програми "Велике будівництво".

Роботи тут почалися в січні 2021 року, а завершити реконструкцію мають восени 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідно до проєкту, планується відремонтувати трибуни спортивної арени, які розраховані на 19,4 тис. глядачів. Зокрема, буде замінено сидіння та огородження між секторами, зведено нову будівлю для спортивних приміщень та організовано робочу зону для представників ЗМІ.

"На стадіоні встановлять систему турнікетів, внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження, а також нове електронне табло з системою керування. Крім того, планується реконструювати ігрове поле та замінити освітлення. Буде проведено благоустрій території, що включає реконструкцію проїздів та пішохідних зон, улаштування паркувальних місць, зовнішнього освітлення, огородження території та озеленення", - йдеться в повідомленні.

Як розповів Володимиру Зеленському голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, нині на стадіоні вже облаштовують газон.

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На базі стадіону діятимуть секції та клуби з футболу, боксу, карате, легкої й важкої атлетики, велоспорту, греко-римської боротьби, скелелазіння, хокею (сухе тренування) а також морський клуб. Планується робота ДЮСШ, де зможуть займатися до 2 тис. дітей.







Також триває реконструкція стадіону "Спартак" площею 1700 кв. м, де базується дитячо-юнацька спортивна школа ФК "Кривбас".

У межах реконструкції заплановано ремонт трибун, на яких зможуть розміститися понад 7 тис. глядачів, укладання живого газону на футбольному полі, облаштування відкритого майданчика для кросфіту. Наразі на стадіоні триває облаштування бігових доріжок.

Завершення робіт на об’єкті заплановане на листопад цього року.

Повідомляється також, що у Кривому Розі планують побудувати новий басейн площею 3 тис. кв. м. Він матиме шість доріжок глибиною до двох метрів, зали для тренувань та відпочинку. Передбачається наявність роздягалень, гардеробу та адмінприміщень. Орієнтовна вартість проєкту – 250 млн грн. Відкриття заплановане на травень 2023 року.

"Дуже добре, що ці проєкти реалізуються. Маємо зробити спорт доступним для громадян", – сказав глава держави.

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