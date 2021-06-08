Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - "слуга народу" Мисягін. ФОТОрепортаж

У Дніпрі за участю президента України Володимира Зеленського відбулося відкриття Олімпійського дому.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив нардеп із фракції "Слуга народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом із президентом були присутні на відкритті Олімпійського дому в Дніпрі. Ця велика адміністративна будівля побудована біля спортивної арени та стадіону з легкої атлетики. Такої другої в країні немає", - написав Мисягін.







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На відкритті також були присутні відомі українські спортсмени.

"Спорт буде популярний тільки якщо буде інфраструктура. Її ми і будуємо", - підкреслив нардеп.





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Президенту Зеленському також подарували форму збірної України, в якій вона виступатиме на Євро-2020.

"І звісно, президент не міг піти без тієї самої нової форми, яка так схвилювала північного "сусіда". Нову форму президенту вручив голова Федерації футболу України - Павелко Андрій Васильович", - повідомив Мисягін.