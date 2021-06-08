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Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - "слуга народу" Мисягін. ФОТОрепортаж

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У Дніпрі за участю президента України Володимира Зеленського відбулося відкриття Олімпійського дому.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив нардеп із фракції "Слуга народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - слуга народу Мисягін 01

"Сьогодні разом із президентом були присутні на відкритті Олімпійського дому в Дніпрі. Ця велика адміністративна будівля побудована біля спортивної арени та стадіону з легкої атлетики. Такої другої в країні немає", - написав Мисягін.

Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - слуга народу Мисягін 02

Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - слуга народу Мисягін 03

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Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - слуга народу Мисягін 04

На відкритті також були присутні відомі українські спортсмени.

Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - слуга народу Мисягін 05

Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - слуга народу Мисягін 06

"Спорт буде популярний тільки якщо буде інфраструктура. Її ми і будуємо", - підкреслив нардеп.

Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - слуга народу Мисягін 07
Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - слуга народу Мисягін 08

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Президенту Зеленському також подарували форму збірної України, в якій вона виступатиме на Євро-2020.

Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - слуга народу Мисягін 09

"І звісно, президент не міг піти без тієї самої нової форми, яка так схвилювала північного "сусіда". Нову форму президенту вручив голова Федерації футболу України - Павелко Андрій Васильович", - повідомив Мисягін.

Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - слуга народу Мисягін 10

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Топ коментарі

  • Fox 1 b13bec2b
    Понты - пиар...
  • Серый Вовк
    Никак мы не можем избавиться от этой показухи ...ну лишнее это и не того уровня этот объект ,чтобы его открывал кто-то выше мера ...
  • Герхард
    И немного про СН и ватное быдло, избравшее ЗЕ:

    Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 3932
    Для тех, кто плохо видит, это чат СН в Верховной раде:
    «за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову…»


    Ну и в исполнении Гетманцева про СС тоже хорошо.
    Просто, чтобы никто не забывал, какой откровенно вражеский скот сейчас у власти.
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