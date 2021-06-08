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Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Днями відбулися додаткові типові випробування БТР-4Е з поліпшеними характеристиками для подолання водних перешкод. Розробка такої модифікації БТР-4Е обумовлена ​​необхідністю комплектування підрозділів Військово-Морських Сил бронетехнікою для десантування з надводних десантних кораблів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Основною відмінністю варіанту виконання БТР-4Е для потреб ВМС від базового зразка є призначення для транспортування особового складу морської піхоти і їх вогневої підтримки в бою і здатністю цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату.

Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони 01
Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони 02

Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, у процесі випробувань бронемашина продемонструвала очікувані характеристики і зарекомендувала себе відмінно.

Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони 03
Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони 04
Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони 05

"Після додаткових типових випробувань щодо подолання водних перешкод ми ще раз переконалися у перспективності цього зразка військової техніки і його необхідності для оборони України. БТР-4Е є виключно українською розробкою, яка пройшла повний цикл з "чистого аркуша" до постановки на озброєння", - заявив Таран.

Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони 06

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Это конечно хорошо ,но всё-же упор надо делать на РАКЕТНЫЕ установки которые могли бы доставлять заряды в любую точку ватного ********** .
  • Garry Grant
    Таран,заплати военным долги в 1 млрд.
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Знову витрачають кошти на дурню! Навіщо нам плаваючі БТР? Щоб в Тайланд продавати? У нас ЗСУ без бронемашин, а в ЗСУ потрібні не плаваючі бронемашини, а важкі броньовані машини для підтримки піхоти! Знову витрачають державні кошти на всяку куйню! Де БМПТ-64? Коли в серію? Від цього залежить перемога в цій війні! Забудьте про плаваючу куйню, ми за 8 років війни жодної річки не форсували і не зможемо форсувати! Для наступу на Крим потрібні будуть швидкісні плавзасоби EFV а не величезні десантні кораблі, які будуть знищені миттєво!
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