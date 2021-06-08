Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Днями відбулися додаткові типові випробування БТР-4Е з поліпшеними характеристиками для подолання водних перешкод. Розробка такої модифікації БТР-4Е обумовлена ​​необхідністю комплектування підрозділів Військово-Морських Сил бронетехнікою для десантування з надводних десантних кораблів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Основною відмінністю варіанту виконання БТР-4Е для потреб ВМС від базового зразка є призначення для транспортування особового складу морської піхоти і їх вогневої підтримки в бою і здатністю цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату.





Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, у процесі випробувань бронемашина продемонструвала очікувані характеристики і зарекомендувала себе відмінно.







"Після додаткових типових випробувань щодо подолання водних перешкод ми ще раз переконалися у перспективності цього зразка військової техніки і його необхідності для оборони України. БТР-4Е є виключно українською розробкою, яка пройшла повний цикл з "чистого аркуша" до постановки на озброєння", - заявив Таран.