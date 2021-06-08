Невідомий "замінував" рейс "Тбілісі - Київ", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

8 червня у міжнародному аеропорту "Бориспіль" перевіряли інформацію про вибуховий пристрій на борту літака рейсу "Тбілісі - Київ". Інформація не підтвердилася

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

8 червня близько 15 години до чергової частини Бориспільського районного управління поліції надійшло повідомлення від диспетчера аеропорту "Бориспіль" про те, що невідома особа зателефонувала і повідомила про вибухівку на борту літака.

Літак сполученням "Тбілісі - Київ" здійснив посадку о 15 год. 09 хв і став на стоянку. На борту літака перебувало 119 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Кінологічна служба МА "Бориспіль" за допомогою автомобіля з рентген-телевізійною установкою спільно з вибухотехнічною службою ГУ поліції в Київській області здійснили огляд повітряного судна, пасажирів та їхніх речей. Заборонених речей або вибухівки виявлено не було.





Зазначається, що під час інциденту аеропорт "Бориспіль" свою роботу не припиняв, і продовжує працювати в штатному режимі.

Поліція проводить досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.