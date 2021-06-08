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Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України. ФОТО

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Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Дніпропетровської області оглянув експозиції музею "Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО/ООС" у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент ознайомився з музейною експозицією, що розташована у трьох залах. У першому залі представлені речі учасників АТО, волонтерів, медиків, капеланів, військових кореспондентів, а також боєприпаси, нагороди, інструменти, дитячі малюнки та одяг. Експозиція розташована на металевих конструкціях, що символізують зруйнований внаслідок бойового протистояння Донецький аеропорт. У другому залі представлені понад 500 фотопортретів загиблих українських військових, які народилися та мешкали на Дніпропетровщині. Третій зал – мультимедійний. У ньому демонструють документальні стрічки про війну на сході України", - сказано в повідомленні.

"Експозиції музею дуже зворушливі. Дивишся з повагою та честю, але страшно, що цих людей немає. Хоча розумієш, що не страшно жити в Україні, яка має синів та доньок, які захищають Батьківщину", – цитує пресслужба слова Зеленського.

Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України 01

Топ коментарі

  • oleg1966
    Циничное насекомое
  • Олександр Дніпро
    " ... не страшно жить в Украине,
    в которой есть сыновья и дочери, защищающие Родину " (с)

    Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 1767
  • 133133
    Центральная экспозиция музея - стенд с четырьмя повестками, от которых сбежал Верховный Главнокомандующий страны.

    Рупь за сто, что нигде и никогда такого экспоната в мире нет и не было !!!
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