61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
Три міжнародні поштові відправлення від одного відправника з американського Балтимора прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра. Згідно з деклараціями, у цих посилках мали бути "розподільники документів" вартістю 0 доларів США.
Під час огляду цих відправлень митники виявили каміння у зіппакетах з рукописними позначками, характерними для коштовного каміння (про масу, колір, чистоту тощо).
Митна експертиза встановила, що виявлене – дорогоцінне каміння першого порядку: діаманти діамантової огранки жовтих, коричневих і блакитних кольорів та відтінків, а також безбарвні.
Найбільші і найдорожчі - два жовті (вартістю 5,3 тис. доларів США) і три безбарвні (2,9 тис. доларів США), та ще два діаманти незвичайного небесно-блакитного кольору із зеленим відтінком. Маса найбільшого каменю - 1,07 карата, а його лінійні виміри - 6,51х6,47х4,4мм.
Оскільки дорогоцінні камені відправник намагався переслати в Україну, не задекларувавши їх належним чином, Київською митницею у всіх випадках складено протоколи про порушення митних правил ст. 472 Митного кодексу України.
Діаманти вилучено. Їхня загальна орієнтовна вартість - 11 600 доларів (319 тис. гривень).