Зеленський: "Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна". ФОТО

Президент сфотографувався з "іменною" формою українських спортсменів для Євро-2020.

Знімки опубліковано в Instagram глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній - кілька важливих символів, які об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна", - сказано в підписі до фотографій.

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Пізніше Зеленський в Instagram опублікував фото у футболці збірної України.

"Чекаємо п'ятниці. Цього разу - не через РНБО", - йдеться у підписі до публікації.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами. Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою.