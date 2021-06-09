Воїн 1-ї ОТБр Віктор Лаптінов помер від зазнаних унаслідок ДТП травм. ФОТО

Старший механік-водій танка, старший солдат Віктор Лаптінов помер від зазнаних унаслідок ДТП травм.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Життя складається так, що гинуть наші воїни на мирній землі... вдома...

Сьогодні в реанімаційному відділенні лікарні ім.Мечнікова м. Дніпро, після важких травм унаслідок ДТП, перестало битися серце захисника України, старшого солдата Лаптінова Віктора Леонідовича.

Віктор ніс службу гідно.

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У свої 20 років вже був старшим механіком-водієм танка, добросовісно виконував доручені завдання та захищав Батьківщину в районі проведення ООС, але лиха доля наздогнала його вдома у відпустці.

Командування та особовий склад бригади висловлюють глибокі співчуття родині Віктора, мамі та сестрі, які залишилися самі...

Ми разом розділяємо ваш біль...

Світла пам'ять Віктору..." - йдеться в повідомленні.



