Воїн 1-ї ОТБр Віктор Лаптінов помер від зазнаних унаслідок ДТП травм. ФОТО
Про це йдеться в повідомленні на сторінці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Життя складається так, що гинуть наші воїни на мирній землі... вдома...
Сьогодні в реанімаційному відділенні лікарні ім.Мечнікова м. Дніпро, після важких травм унаслідок ДТП, перестало битися серце захисника України, старшого солдата Лаптінова Віктора Леонідовича.
Віктор ніс службу гідно.
У свої 20 років вже був старшим механіком-водієм танка, добросовісно виконував доручені завдання та захищав Батьківщину в районі проведення ООС, але лиха доля наздогнала його вдома у відпустці.
Командування та особовий склад бригади висловлюють глибокі співчуття родині Віктора, мамі та сестрі, які залишилися самі...
Ми разом розділяємо ваш біль...
Світла пам'ять Віктору..." - йдеться в повідомленні.