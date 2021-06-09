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"Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА

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Згідно з даними SimilarWeb, до 50-ти найпопулярніших сайтів України входять 10 новинних сайтів.

Про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb, який аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 01

Згідно з даними SimilarWeb, перше місце посідає не сайт, а новинний агрегатор - портал Ukr.net - 65,8 млн відвідувань. На другому місці в загальному рейтингу і на першому місці серед новинних сайтів - "Цензор.НЕТ" - 34,3 млн візитів, на третьому місці - "Українська правда" - 20,7 млн відвідувань.

Згідно з даними SimilarWeb, до 50-ти найпопулярніших сайтів України входять 10 новинних сайтів.

Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 02
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 03
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 04
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 05
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 06
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 07
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 08
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 09
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 10

А такий вигляд має інформація щодо 50-ти топсайтів України.

Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 11

Як повідомлялося раніше, "Цензор.НЕТ" очолив топову сотню онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Вітаю Цензор !
    Так тримати.
  • Ksenia VB
    Просто сайт провадить проукраїнську політику, на відміну від багатьох інших.
    Це вас так бентежить ?
  • Антон Ищенко
    Добиває те, що через 8 років аргесії з боку росії, така вилика кількість ватніків(судячи по кількості переглядів російського пропагандистського ресурсу странаюа в цбому ж графіку)
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