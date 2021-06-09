"Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними SimilarWeb, до 50-ти найпопулярніших сайтів України входять 10 новинних сайтів.

Про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb, який аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними SimilarWeb, перше місце посідає не сайт, а новинний агрегатор - портал Ukr.net - 65,8 млн відвідувань. На другому місці в загальному рейтингу і на першому місці серед новинних сайтів - "Цензор.НЕТ" - 34,3 млн візитів, на третьому місці - "Українська правда" - 20,7 млн відвідувань.

Згідно з даними SimilarWeb, до 50-ти найпопулярніших сайтів України входять 10 новинних сайтів.























А такий вигляд має інформація щодо 50-ти топсайтів України.

Як повідомлялося раніше, "Цензор.НЕТ" очолив топову сотню онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року.

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