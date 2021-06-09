До 30-річчя Незалежності України: До архіву передано документи організації, з якої починався Народний рух України. ФОТО

У Центральний державний архів громадських об'єднань (ЦДАГО) передано документи українознавчого клубу "Спадщина".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, урочисте підписання документів про передачу відбулося 8 червня.

Українознавчий клуб "Спадщина" - одне з перших неформальних об'єднань національно свідомих інтелектуалів в Україні, який почав діяльність у 1987 році. На зборах клубу ще в 1988 році вперше були проголошені заклики до консолідації українських патріотичних сил, які з часом об'єдналися в Народний рух України за перебудову. Відновлення історичної символіки, надання українській мові статусу державної, відродження Києво-Могилянської академії, створення заповідників "Личаківський цвинтар" та "Шевченків гай", заснування музею Івана Гончара – лише деякі питання, які обговорювалися на засіданні клубу. Також його члени провели екологічний мітинг за участю представників Литви, Естонії, Вірменії, виступали з ініціативою щодо закриття ЧАЕС і заборони будівництва АЕС на території України.

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Зокрема, в ЦДАГО передано документи з архівних зібрань його фундаторів і членів: Леоніда Добрянського, Миколи Жарких, Луції Забави, Андрія Мороза.

Директорка ЦДАГО Ольга Бажан зазначила, що поповнення архівної колекції цими документами відбулося завдяки екснардепу Івану Зайцю. За її словами, в 2019 році, коли святкували 30-річчя створення Народного Руху України, велися розмови про необхідність дослідження повної історії цього політичного явища, яке сформувало вимогу незалежності України. Саме Заєць запропонував зібрати документи "Спадщини".

"Ми 30 років тому проголосили Незалежність і створили самостійну українську державу. Але коли ми сьогодні озираємося назад, то бачимо, що на наших очах формується біла пляма нашої славної історії. Тому ті, хто сьогодні нагромаджують інформацію, прагнуть показати правду. Я зараз спостерігаю дуже небезпечну тенденцію - те, як нівелюється значення "Народного руху України" (і його складових, наприклад "Спадщини") в здобутті української державності. Водночас підноситься заслуга комуністів у створенні української держави - це ревізія нашої історії і послаблення нашого імунітету проти російської агресії. Ми добре знаємо, що комуністичні сили завжди були за Російську імперію і боролися проти української державності", - сказав Заєць.

Він наголосив на важливості розуміння того, якою була атмосфера у Верховній Раді УРСР напередодні та в день проголошення Незалежності України, і який опір комуністів здолали націонал-демократи. Зокрема, важливо щоб якомога більше людей побачили повне відео засідання Верховної Ради, на якому було ухвалено Акт проголошення Незалежності.

"Ми як Державна архівна служба докладаємо всіх зусиль для того, щоб якість і кількість наших площ зберігання збільшувалася ... Кошти насамперед спрямовуються на створення площ для зберігання фондів і створення робочих приміщень. Все це робиться для того, щоб приймати важливі документи, які згодом утворюватимуть частину національного архівного фонду", - зазначив глава Держархівслужби Анатолій Хромов.

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Фото: Наталія Шаромова