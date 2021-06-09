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Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

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"Майнери" криптовалюти підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Задокументовано, що за 3 місяці протиправної діяльності зловмисники завдали тільки прямих збитків на понад 2 млн грн.

Співробітники СБУ встановили, що організатори створили потужну майнінг-ферму. Ділки розмістили обладнання у орендованих складських приміщеннях та під’єднались до потужностей енергооб’єкту, розташованого неподалік.

Для приховання фактів викрадення та заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники з використанням спеціалізованого обладнання втрутитись у роботу обліку системи. Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.

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У ході обшуків правоохоронці вилучили:

  • понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют;
  • спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.

Встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ 01
Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ 02
Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ 03
Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ 04

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    мир сошел с ума - обеспеченеием денег является не еда и продукты производства, а также улучшения жизни простого человека а воздух, президент - клоун а верхом красоты - силиконовые перекошенные лица с воспаленными губами минетчицы с нарисованными наспех бровями.. ..
  • Vasyl Shevchenko
    тут інше.. я б зрозумів "незаконне підключення до електромереж", але ж в заголовку написано "незаконна майнінг-ферма"..
    тож мене дуже цікавить посилання на "Закон про майнінгові ферми".. ну щоб на байбутнє знати яким законом керуватися при майнінгі..

    і друге.. до чого тут СБУ і вилучення обладнання.. тобто, якщо дядько накинув на лінію провод до зварювального апарату і його спіймають, то тепер цим займається СБУ і автоматичне вилучення всього майна буз суду?. як все у нас цікаво..
  • Злий Грицько
    Скільки не намагався зрозуміти суть майнінга та які матеріальні цінності є гарантією цих біткоєнів? Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4462
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