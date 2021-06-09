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Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Херсонщині внаслідок зіткнення позашляховика Audi Q7 та вантажівки Volvo загинуло подружжя та їхня 6-річна дочка, 16-річна дитина важко травмована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

У поліції розповіли, що 8 червня приблизно о 18:00 надійшло повідомлення, що біля с. Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь і Чаплинка - Нова Каховка зіткнулися автомобіль Audi Q7 і вантажівка Volvo з напівпричепом. На місце події терміново виїхали керівництво та слідчо-оперативні групи обласного главку і районного відділу поліції.

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На місці ДТП поліцейські встановили, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався другорядною дорогою Чаплинка – Нова Каховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці. Сталося зіткнення транспортних засобів. В результаті ДТП водій Audi, його 42-річна дружина та 6-річна донька зазнали тілесних ушкоджень, несумісних із життям.

У позашляховику також перебувала ще одна донька подружжя, якій 16 років. Наразі дівчина перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка.

Родина приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області.

Поліція просить можливих свідків і очевидців ДТП зателефонувати за номером (099) 95-27-524 (слідчий Олександр Дорошенко) або "102".

Водночас лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що в цій ДТП загинув заступник голови Кропивницької обласної організації ВО "Свобода" Едуард Жмутський, його дружина Марина, яка була керівником обласної організації Об'єднання українок "Яворина" і депутатом Новгородківської селищної ради від "Свободи" та їхня молодша дочка Злата.

Тягнибок пише, що старша дочка подружжя Аліна нині перебуває в комі.

Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі 01
Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі 02
Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі 03
Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі 04
Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі 05

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Топ коментарі

  • Денис Шпортун
    Он же на внедорожнике, многие думают что у них очень крутой и крепкий автомобиль и в случае ДТП останутся 100% живы. Но жизнь она все ставит на свои места.
  • maravillo
    Как видим, все-таки отучился смотреть по сторонам, привык, что все должны.
    И это не зависть, а "любовь" к таким водилам. Потому что если бы на встречу ехала другая семья на меньшем авто, то погибли бы невиновные.
  • user009
    Если бы вместо фуры был ланос, этот мажор лежал бы под клетчатым одеялом. А так просто лежит
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