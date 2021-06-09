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Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters. ФОТО

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Саміт президентів США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна може відбутися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Підкреслюється, що це місце є заспокійливим ​​середовищем для проведення обіцяних гарячих переговорів.

Видання зазначає, що дипломатичні джерела чекають підтвердження місця проведення саміту в Женеві сьогодні ввечері. При цьому швейцарська поліція й армія закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж, а також встановили барикади і колючий дріт.

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Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters 01
Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters 02
Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters 03

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Топ коментарі

  • Igor V 184bb5c7
    Хорошее место утопить куйло
  • Татьяна Лайф
    Лучше бы встречались на побережье Северного моря в Гааге с видом на какую- нибудь тюрьму , больше толку было бы
  • Tema9
    Тхне якимось історичним символізмом. Це лиш кремляді могли придумати таке місце зустрічі.
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