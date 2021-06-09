Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції. ФОТО

Вчора, 8 червня 2021 року на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 11,69 тонн від Міжнародного комітету Червоного Хреста.