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Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції. ФОТО

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Вчора, 8 червня 2021 року на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 11,69 тонн від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції 01

Автомобіль доставив гуманітарний вантаж - товари медичного призначення, медичне обладнання - через КПВВ "Новотроїцьке".

Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції 02
Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції 03

Зазначається, що "гуманітарка" передана від усіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції 04

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Топ коментарі

  • faust7808
    Есть ,теория , что европейцы и красный крест будут бороться за права зомби и присылать им гуманитарную помощь, даже если зомби будут их жрать ... Эта помощь очень бы приводилась украинским гражданам , а не мордору.
  • AbOriginal_UA
    Вазелин в перечне, товаров медицинского назначения, есть !?
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