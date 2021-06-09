Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції. ФОТО
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Вчора, 8 червня 2021 року на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 11,69 тонн від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.
Автомобіль доставив гуманітарний вантаж - товари медичного призначення, медичне обладнання - через КПВВ "Новотроїцьке".
Зазначається, що "гуманітарка" передана від усіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.