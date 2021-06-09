Схема підробки українських паспортів блокована в Дніпрі, "клієнтами" були терористи "ДНР", - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ в Дніпрі блокувала діяльність зловмисників, які підробляли документи для жителів ОРДЛО та окупованого Криму. Серед їхніх "клієнтів" були учасники НЗФ "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, нелегальний бізнес з підробки пакету документів для отримання офіційного статусу переселенця організувала мешканка Дніпра.

Вона оформлювала клієнтам, серед яких були й фігуранти санкційних списків, нові посвідчення, що підтверджують особу. До паспортів громадян України, найчастіше прострочених, вклеювали нові фотографії, а дані на звороті підтверджували підробленою печаткою Державної міграційної служби.

Через наявність у підробці штампу реєстраційної служби, до документа вносили дані про реєстрацію місця мешкання, що давало змогу отримати статус особи-переселенця. Сфальсифікований пакет документів замовники подавали до міграційної служби, де отримували нові внутрішні та закордонні паспорти.

За оперативним даними, протиправна діяльність тривала протягом року. За цей час майже два десятки осіб отримали можливість легалізуватись на території Україні.

Правоохоронці під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання організаторки вилучили підроблені документи, печатки та штампи державних органів.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторці схеми.

Триває досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до фальсифікації документів, та замовники, які скористалися незаконними послугами.





