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Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

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Увесь особовий склад українського національного персоналу в місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" повернувся в Україну в період з 1 по 5 червня 2021 р. рейсом літака Повітряних сил ЗС України Іл-76МД.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Генштабу ЗСУ.

Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 01

Планове повернення відбулося відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності Місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів Місії.

До складу Тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан входив 21 військовослужбовець Збройних Сил України.

Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 02

Основними завданнями українського національного персоналу були: виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі Місії РП-А; ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.

Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 03

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Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 04
Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 05

"Отриманий досвід українські військовослужбовці застосовуватимуть на Батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії російської федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в Генштабі.

Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 06

Довідково: Тренувально-дорадча Місія НАТО "Рішуча підтримка" (англ. Resolute Support Mission) в Ісламській Республіці Афганістан розпочала діяльність 1 січня 2015 року у рамках реалізації рішень саміту НАТО в Чикаго (травень 2012 року) щодо надання уряду Афганістану подальшої допомоги у розвитку Афганських національних сил безпеки і оборони. Місія НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані офіційно змінила іншу операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), чия діяльність була завершена 28 грудня 2014 року.

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Топ коментарі

  • Оксана Стецьків
    Ви все проспали, наші вояки беруть участь у місіях НАТО вже давно.
  • Андерсен a4cbf7de
    Выводите всех всех... И нынешние "друзья" Раши талибы, которым они платили за головы американцев, через пару лет будут в Таджикистане, через пять в Узбекистане.. ну а там и до мусульманского Поволжья рукой подать. И тогда найдутся другие, те которые будут уже платить за другие головы ( скрепоносные).
  • Anatoly Zaychenko
    В Збройних Силах України щоб попасти в таку місію потрібно в геншатаб віддати за 6 місяців зарплату
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