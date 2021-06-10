Громадянин Німеччини незаконно перетнув кордон з Україною, при собі в нього виявили марихуану, - Держприкордонслужба. ФОТО

Громадянин Німеччини незаконно перетнув кордон України. Прикордонники під час огляду його речей виявили марихуану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

44-річного чоловіка зупинили військовослужбовці відділу "Смільниця" відразу після незаконного перетину ним кордону із Польщі в Україну.

У подальшому, під час проведення огляду його речей, прикордонники виявили речовину темно-зеленого кольору, розфасовану в 13 сигаретах та згортку з фольги. Згодом було встановлено, що ця речовина є марихуаною.

За цим фактом направлено повідомлення до відповідних правоохоронних органів щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх аналогів чи прекурсорів".

За незаконний перетин державного кордону України рішенням суду "мандрівника" притягнуто до адміністративної відповідальності зі сплатою штрафу у розмірі 3400 гривень.

За фактом переміщення через державний кордон наркотичної речовини зареєстровано кримінальне провадження за ст. 305, 309 Кримінального кодексу України, правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

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