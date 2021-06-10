Главі ДВК повідомлено про підозру у фальсифікації виборчої документації на виборах у Дарницькому районі Києва, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі столичної поліції повідомили про підозру жінці, яка сфальсифікувала виборчу документацію. Правопорушниця навмисно внесла до виборчого протоколу неправдиву інформацію і подала його в територіальну виборчу комісію Дарницького району.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Зазначається, що у жовтні минулого року до поліції Києва надійшла інформація про те, що під час здачі виборчої документації виявлено порушення. Голова територіальної виборчої комісії виявив арифметичну помилку у протоколі.

За словами Крищенка, правоохоронці опитали главу територіальної виборчої комісії, яка повідомила, що під час перевірки результатів голосування офіційний спостерігач виявив неточності в підрахунку голосів за дві партійні організації.

"Після виявлення розбіжностей у підрахунку голосів голові дільничній виборчій комісії було запропоновано виправити неточності. Однак у новий бланк протоколу жінка знову внесла неправдиві відомості, при цьому членам своєї комісії вона повідомила, що протоколи прийнято без зауважень. Ми задокументували цей факт, вилучили зазначену документацію та направили її на почеркознавчу експертизу, яка підтвердила факт фальсифікації протоколу", - уточнив Крищенко.

Слідчі столичної поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України та повідомили правопорушниці про підозру у скоєнні злочину.

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За скоєне жінці загрожує до десяти років тюремного ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади.