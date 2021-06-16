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П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція. ФОТОрепортаж

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15 червня на Кільцевій дорозі в Києві сталася смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля та велосипедиста. На жаль, потерпілий помер на місці від травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілим на вулиці Зодчих, що у Святошинському районі столиці. На місце негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, бригада швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху тротуаром і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Унаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Пяний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція 01

Зазначається, що ДТП належним чином зареєстрована у Святошинському управлінні поліції.

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Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення діючих на транспорті правил).

Пяний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція 02

Перехожого, 1973 року народження, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Пяний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція 01

Фото: Данило Борщевський/Facebook

Пяний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція 04
Пяний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція 05
Фото: Нацполіція

Топ коментарі

  • Propan
    Не фанат велосипедистов, но парень погиб же не потому что нарущил правила, а потому что пьяное гомно его убило. Вы наверно новость невнимательно прочли.
  • Propan
    Почитайте в других сми погиб парень врач травматолог, ничего он не нарушал. Не пиши дебилизмы
  • Рщььщь Яарршуты
    Велосипедистам ЗАПРЕЩЕНО перемещаться по пешеходным дорожкам. Только по проезжей части или по велодорожкам. И еще многое другое, что велосипедисты радостно вытворяют. Очевидно, потому что смогли асилить из ПДД только одну фразу: "Волосапедист является полноправным участником дорожного движения". Что в подавляющем большинстве случаев ими переводится, как "Еду, как хочу".
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