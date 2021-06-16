П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
"До столичної поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілим на вулиці Зодчих, що у Святошинському районі столиці. На місце негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, бригада швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.
Правоохоронці попередньо з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху тротуаром і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Унаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ДТП належним чином зареєстрована у Святошинському управлінні поліції.
Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення діючих на транспорті правил).
Перехожого, 1973 року народження, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.
Фото: Данило Борщевський/Facebook