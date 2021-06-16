"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Blick.
Мітинг відбувся на площі, яку швейцарська поліція схвалила для проведення акцій протесту під час президентського саміту в середу. Учасники вимагали звільнення політв'язнів в Росії, в тому числі Навального.
Вони засудили жорстокі репресії проти тих, хто виступає проти Путіна. На їхню думку, президент Росії становить загрозу для європейської і американської безпеки.
Один з учасників протесту в масці з обличчям Путіна влаштував шоу для багатьох присутніх представників ЗМІ. Він мав "татуювання" з написом "ГУЛАГ" і серпом та молотом, роздавав фальшиві гроші і мав під рукою муляжі флаконів з отрутою "Новічок" і полонієм.
Мітинг ознаменував собою одну зі спроб привернути увагу громадськості до деяких з найбільш гострих проблем, які, ймовірно, будуть обговорювати Путін і Байден.
Фото з місця подій опублікувало інформагентство EPA.
На плакатах протестувальників були написи "Free Navalny now", а також "Путін х#йло" і "Крим = Україна".