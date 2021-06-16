"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж

Кілька десятків прихильників ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального вийшли на протест у Женеві у вівторок напередодні зустрічі президентів США і Росії в швейцарській столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Blick.

Мітинг відбувся на площі, яку швейцарська поліція схвалила для проведення акцій протесту під час президентського саміту в середу. Учасники вимагали звільнення політв'язнів в Росії, в тому числі Навального.

Вони засудили жорстокі репресії проти тих, хто виступає проти Путіна. На їхню думку, президент Росії становить загрозу для європейської і американської безпеки.

Один з учасників протесту в масці з обличчям Путіна влаштував шоу для багатьох присутніх представників ЗМІ. Він мав "татуювання" з написом "ГУЛАГ" і серпом та молотом, роздавав фальшиві гроші і мав під рукою муляжі флаконів з отрутою "Новічок" і полонієм.

Мітинг ознаменував собою одну зі спроб привернути увагу громадськості до деяких з найбільш гострих проблем, які, ймовірно, будуть обговорювати Путін і Байден.

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Фото з місця подій опублікувало інформагентство EPA.

На плакатах протестувальників були написи "Free Navalny now", а також "Путін х#йло" і "Крим = Україна".











