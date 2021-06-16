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Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

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За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрито та припинено функціонування масштабної схеми ввезення з-за кордону комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги для малозабезпечених сімей (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, для створення ілюзії міжнародної гуманітарної діяльності організатори схеми зареєстрували у країнах Західної Європи низку фіктивних фірм-донорів, які нібито відправляли допомогу, а в Україні - благодійних організацій-отримувачів.

Надалі під час переміщення товарів територією України учасники групи самовільно відкривали опломбовані митниками вантажівки, розвантажували нові речі – брендовий одяг, лікарські засоби тощо, дозавантажували вживаним одягом, щоб вага відповідала супровідним документам, після чого знов опломбовували підробленими митними пломбами.

Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 01

За попередніми підрахунками внаслідок протиправних оборудок держава щомісяця недоотримувала десятки мільйонів гривень митних платежів.

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У межах кримінального провадження правоохоронці провели 9 одночасних обшуків на території Рівненської області в офісних і складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів провадження.

Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 02

Вилучено понад 10 тонн товарів, не розмитнених у встановленому порядку, оригінали митних документів, печатки благодійних організацій та іноземних компаній.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 03
Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 04
Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 05
Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 06
Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 07
Фото: сайт СБУ

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