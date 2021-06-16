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Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Київські поліцейські розшукують чоловіка, який скоїв розбійний напад на ювелірний магазин Київського ювелірного заводу. За будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин, КЮЗ пропонує винагороду в сумі 100 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, розбійний напад стався 22 травня поточного року. У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники розпочали необхідні заходи зі встановлення особи зловмисника.

Попередньо правоохоронці встановили, що до приміщення ювелірного магазину у Голосіївському районі зайшов чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини та втік. Прикмети зловмисника: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений у сині джинси та сіру футболку.

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Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн 01

Поліція Києва звертається до громадян, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у розкритті злочину, зателефонувати за номерами: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 або на спецлінію 102. Анонімність та конфіденційність гарантується, а Київський ювелірний завод пропонує винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн 02
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    блин!!! лось еще тот..
    (слегка на Виталика К. похож)))))
    (от я слепошара опзорная)))))) как такое могло привидится))))))
  • гена крокодил 5819a424
    не сильно он на криминального и похож . больше на сбу шника или другого силовика
  • Анатолий Черногуб
    Кличко пополняет столичный бюджет.
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