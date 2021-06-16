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Поліцейський вимагав $3 тис. у власниці столичного салону краси за "кришування", - СБУ. ФОТОрепортаж

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Майор поліції вимагав у власниці столичного салону краси 3 тис. доларів США за закриття кримінального провадження і "кришування".

Про це у Facebook повідомляє головне управління СБУ в Києві та Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що майор поліції, зловживаючи службовим становищем, вимагав у власниці салону краси 3 тис. дол. США неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження та за "кришування" надалі її підприємницької діяльності.

Правоохоронці затримали фігуранта у Дарницькому районі поруч з салоном краси під час отримання усієї суми неправомірної вигоди від жінки.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Слідство триває, встановлюються інші службові та посадові особи, причетні до корупційного злочину.

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Поліцейський вимагав $3 тис. у власниці столичного салону краси за кришування, - СБУ 01
Поліцейський вимагав $3 тис. у власниці столичного салону краси за кришування, - СБУ 02
Поліцейський вимагав $3 тис. у власниці столичного салону краси за кришування, - СБУ 03

Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    Але оскільки він вже платив вказані гроші за кришу СБУ, поліцейського затримали. Ібо нєфіг пхати свого носа у чужу тему.
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    придурок-не знает что крышу держит СБУ
  • Diogen Gdl
    Что там Геращенко, скажет чтонибудь, или снова про необходимость шокеров полиции давать?
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