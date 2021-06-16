Суд узяв під варту заступника голови Чернігівської ОДА, якого разом зі спільником було затримано під час одержання $160 тис. хабаря. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держбюро розслідувань.
Оскільки заставу не внесено, обидва перебувають у Київському слідчому ізоляторі.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником готелю "Слов'янський".
За попередньою інформацією, громадянин України, який представився керівником готелю, за "винагороду" у $160 тис. гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.
"Гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за значно заниженою ціною", - наголошують у ДБР.
Для реалізації задуманого посередник познайомив учасника торгів з посадовцем.
Заступнику голови Чернігівської ОДА і його спільнику повідомлено про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою (ч.4 ст.190 КК України).
У ході слідчих дій перевіряється причетність до скоєння цього злочину інших службових осіб.