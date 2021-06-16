Новини Фото

Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 68082
Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін проводять зустріч на віллі Ла-Гранж у Женеві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

Під час протокольної зйомки для преси Путін подякував Байдену за ініціативу проведення зустрічі і висловив надію, що вона буде продуктивною, оскільки "в російсько-американських відносинах накопичилося багато питань". Байден своєю чергою заявив, що розраховує обговорити з Путіним сфери потенційної співпраці, а також розбіжності, пише ТАСС.

Трансляція з приміщення, де пройде зустріч Байдена і Путіна за участю Блінкена і Лаврова, закінчилася. Журналістів випровадила охорона. Президенти встигли обмінятися кількома словами: Путін подякував Байдену за ініціативу проведення зустрічі і висловив надію, що вона буде продуктивною. Байден відповів, що зустріч віч-на-віч - це завжди добре.

У той же час, "РИА Новости" повідомили, що переговори Путіна і Байдена у вузькому складі закінчилися, продовжилися майже 2 години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль

Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 01
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 02
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 03
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 04
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 05
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 06
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 07
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 08
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 09

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • YU ST
    Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 6644
  • Sophia-Maria Duglass
    Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа - Цензор.НЕТ 8568
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ботоксный лиллипут выглядит испуганным...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини