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Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

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Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки України викрила і заблокувала протиправну діяльність групи військовослужбовців одного з вищих навчальних закладів Міністерства оборони України. Зловмисники систематично розкрадали військове майно у великих розмірах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група військовослужбовців вишу, серед яких були курсанти, впродовж року розкрадала військове майно і реалізовувала його через інтернет за ринковою вартістю.

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів злочинної діяльності учасників групи.

Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ 01

Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ 02

Під час обшуків за місцями їх проживання і зберігання викраденого майна співробітники СБУ вилучили підготовлені для продажу військові речі, а також гроші, отримані злочинним шляхом.

Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ 03
Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ 04

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Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ 05

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії з встановлення всіх посадових осіб навчального закладу, причетних до крадіжок військового майна.

Топ коментарі

  • Aleks_15
    свинарчуки тянули в Украину, а эти растаскивают
  • дмитрий иванов 527db324
    Нормально, налогоплатильщики тянутся, финансирую армию во время войны в непростое время, а этот вороватый мусор в погонах ботиночками по Интернету приторговывает. Хорошая "кузнеца" кадров, да и курсанты заняты "делом"
  • Підлога Маккартні
    Свинарчуки зеленского 🤣🤣🤣.
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