Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
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Контррозвідка Служби безпеки України викрила і заблокувала протиправну діяльність групи військовослужбовців одного з вищих навчальних закладів Міністерства оборони України. Зловмисники систематично розкрадали військове майно у великих розмірах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що група військовослужбовців вишу, серед яких були курсанти, впродовж року розкрадала військове майно і реалізовувала його через інтернет за ринковою вартістю.
У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів злочинної діяльності учасників групи.
Під час обшуків за місцями їх проживання і зберігання викраденого майна співробітники СБУ вилучили підготовлені для продажу військові речі, а також гроші, отримані злочинним шляхом.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії з встановлення всіх посадових осіб навчального закладу, причетних до крадіжок військового майна.