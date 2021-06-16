Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і заблокувала протиправну діяльність групи військовослужбовців одного з вищих навчальних закладів Міністерства оборони України. Зловмисники систематично розкрадали військове майно у великих розмірах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група військовослужбовців вишу, серед яких були курсанти, впродовж року розкрадала військове майно і реалізовувала його через інтернет за ринковою вартістю.

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів злочинної діяльності учасників групи.

Під час обшуків за місцями їх проживання і зберігання викраденого майна співробітники СБУ вилучили підготовлені для продажу військові речі, а також гроші, отримані злочинним шляхом.





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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії з встановлення всіх посадових осіб навчального закладу, причетних до крадіжок військового майна.